Juan Leo, pensionista, expresó en laSexta Xplica que cuando él era joven, salían a manifestarse "por subidas de sueldos, por mejoras sociales, y por cosas mucho más positivas que las que se hacen ahora". "¿Por qué ahora no nos hemos manifestado cuando se le ayudó a la banca con 65.000 millones de euros que no ha devuelto? ¿Dónde está ese dinero?", se preguntó Leo, lo que dio lugar a los aplausos en el plató.

En este sentido, el jubilado destacó que "quisieron hasta quitárselo a los jubilados para ayudar a los bancos". Así, el hombre defendió que "las manifestaciones hay que hacerlas para mejorar socialmente, salarialmente y en cosas positivas, y no como las tonterías que están haciendo ahora". "Me he enamorado", expresó Afra Blanco tras escuchar al pensionista.