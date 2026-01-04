Trump se descubre a sí mismo en la rueda de prensa en Mar-a-Lago y revela su verdadero objetivo tras el ataque a Venezuela: el petróleo

Los detalles En lugar de centrarse en el arresto del venezolano o incluso en los propios ciudadanos, hubo una palabra que no dejó de repetir, en concreto 26 veces: "Oil" (petróleo en inglés).

El presidente estadounidense, Donald Trump, cometió un error durante la rueda de prensa que concedió en su residencia en Mar-a-Lago, Florida, tras los ataques a Venezuela y la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores. Aunque podría no importarle lo más mínimo.

En lugar de centrarse en el arresto del venezolano o incluso en los propios ciudadanos, hubo una palabra que no dejó de repetir, en concreto 26 veces: "Oil" (petróleo en inglés). "Sabemos que en Venezuela han estado extrayendo petróleo, vamos a cuidar de esas empresas", dijo.

Parece que la coartada de Trump para secuestrar a Maduro, su supuesta implicación con el narcotráfico, es ya un tema secundario. Así, disipó cualquier duda sobre su verdadero objetivo: el petróleo.

"Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, intervengan, inviertan miles de millones de dólares y reparen la infraestructura petrolera, que está gravemente dañada", añadió el republicano.

Papel de salvador imperialista

Y es que en su papel de salvador imperialista, para Trump, Venezuela lo estaba haciendo todo mal: "El negocio del petróleo era un desastre; no extraía nada para lo que podían extraer".

"Los depósitos de petróleo están operando al 20% de su capacidad. Esto va a cambiar", agregó el estadounidense. Incluso, ha llegado a afirmar que Venezuela ha estado robando petróleo a Estados Unidos: "Nos quitaron una enorme infraestructura petrolera como si fuéramos bebés y no hicimos nada".

Venezuela posee una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, concentra en torno al 19% posicionándose por encima de países como Arabia Sudita, Irán o Irak. Así, sus reservas petroleras son más de seis veces las que tiene Estados Unidos.

Parece que el plan es claro: con Maduro fuera de juego, Trump se hace con el control total y absoluto de la producción y comercialización petrolera en el continente. "Estados Unidos nunca permitirá que potencias extranjeras roben a nuestro pueblo o nos hagan retroceder", dicen, sin embargo, ellos pretenden hacerlo.

