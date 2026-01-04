Carlota García señala la importancia de Marco Rubio en la operación contra Venezuela: "Es quien ha ideado todo esto"

La investigadora para EEUU en el Real Instituto Elcano ha explicado que no sabe si Donald Trump tiene algo preparado para el futuro de Venezuela, pero sí considera que el que tiene planes para el país es el secretario de Estado.

Donald Trump se ha llevado los focos de la operación que ha realizado este sábado Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro con una incursión en Venezuela. No obstante, Carlota García ha señalado en laSexta Xplica que hay alguien con más relevancia en toda esta operación: el secretario de Estado, Marco Rubio.

Para la investigadora para EEUU en el Real Instituto Elcano, es él quien sí puede tener planes de futuro para el país latinoamericano: "No sé si Donald Trump tiene algo preparado. Seguramente Marco Rubio tenga algo más preparado. Estamos hablando muchísimo de Trump, pero yo me centraría en la figura de Rubio. Estoy segurísima que Rubio tiene las ideas mucho más claras sobre qué puede haber de aquí al corto plazo en Venezuela".

"De hecho, él es quien ha estado llevando siempre todas las relaciones con la oposición venezolana. También hay que recordar que este interés de Trump en Venezuela no es nuevo. Ya intentó derrocar el régimen de Maduro por otros medios y ahí también estaba Marco Rubio", ha añadido.

Es más, García ha recordado un capítulo de las memorias de John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional en EEUU, sobre un episodio con Rubio: "Durante la primera administración Trump, él no solo estaba rodeado de leales. Ahí, Bolton cuenta que Trump estaba sorprendido porque los militares seguían siendo fieles a Maduro. Y pidió una opción militar a la que toda la 'situationroom' se espantó. Se espantaron todos menos una persona: Marco Rubio".

"Él, desde senador, ha sido el que ha ido haciendo toda esta política hacia América Latina, impulsando las sanciones y el tema del narcoterrorismo. Y en los últimos meses ha ido aumentando poder. Es realmente quien ha ideado todo esto", ha concluido.

