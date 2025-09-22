"Menos mal que eras de centro...": la reacción de José Yélamo tras escuchar a Jorge Branger

El emprendedor Jorge Branger, que se define como una persona de centro, asegura en laSexta Xplica que "el arma de la derecha es el debate, la voz y el coloquio" y la de la izquierda es "la violencia y la criminalización". "Menos mal que eras de centro", le responde José Yélamo.

Jorge Branger, emprendedor, interviene en el debate que esta semana pone laSexta Xplica sobre la mesa: el auge de la extrema derecha entre los más jóvenes, el conocido como el fenómeno de los 'fachavales' que el programa de laSexta Columna analizaba hace tan solo unos días.

El autor de 'El club del 1%', que se define a sí mismo como una persona de centro, asegura que, por sus ideas, no es bienvenido entre las personas de izquierda. "No puedo tener amigos de izquierda", asegura, para después dar el supuesto motivo: "La derecha piensa que la izquierda son personas con malas ideas, mientras que la izquierda piensa que la derecha son malas personas con ideas".

"Para que me entienda todo el mundo: la derecha te odiará por tus ideas, mientras que la izquierda te odiará como persona", resume. El joven asegura que ha llegado a "intimar", "incluso a una amistad" con personas de extrema izquierda que "al día siguiente", cuando leen las ideas que expresa en sus redes sociales, le bloquean. "Y me insultan", añade.

Según él, "la gente de izquierdas asume" que es "buena persona en un contexto social". "Pero cuando ven mis ideas, me catalogan inmediatamente como mala persona", explica. En cambio, esto no le ha ocurrido entre personas de extrema derecha, quienes le han "aceptado perfectamente, a pesar de ser venezolano".

Branger recurre al argumento de la supuesta "superioridad moral" que exhibe la izquierda para después referirse a un episodio concreto de la actualidad en España. Una reflexión con la que indigna a la sindicalista Afra Blanco, presente en este debate. "Solo hay que ver cómo otros periodistas de izquierda agreden físicamente y tiran micrófonos a periodistas de derecha únicamente por sus ideas y su forma de vestir", sentencia, mientras que Blanco le interrumpe desde su silla. "Sobra, sobra", repite ella.

"El arma de la derecha es el debate, la voz, el coloquio y el arma de la izquierda, como saben que nuestras ideas son mejores, es la violencia y la criminalización", remata Branger. José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, toma la palabra en este punto: "Menos mal que eras de centro, Jorge", y le pide que se aclare "si es de centro o de derechas". "Aunque yo creo que a la gente ya le va quedando claro", añade el conductor del programa.