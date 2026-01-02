Estas son las cabalgatas de los Reyes Magos que adelantan su día de paso al sábado

Varias ciudades españolas adelantarán la fecha del calendario para la visita de los Reyes Magos ante la previsión de mal tiempo en estos primeros días de 2026.

Cambios de última hora en algunas de las cabalgatas de Reyes Magos del país. El paso de la borrasca Francis empieza a causar estragos ante una víspera de Reyes que se prevee blanca, con nevadas en diversas zonas del país.

Ante semejante parte meteorológico, Melchor, Gaspar y Baltasar podrían optar por visitar antes de tiempo algunas de estas ciudades. Todo para que los más pequeños puedan saludarles y entregarles sus cartas y, ya de paso, se aseguran estar a tiempo en la fecha indicada para repartir sus regalos, ¡que los camellos no llevan cadenas para la nieve!

Ante tanto frío, lluvias y algún que otro copo de nieve, estas son las regiones españolas que han decidido adelantar la visita de Sus Majestades de Oriente, ¡algunas para el sábado!

Las cabalgatas que sí pasarán el día 5 de enero

Barcelona mantendrá el 5 de enero como fecha de la visita Real. Melchor, Gaspar y Baltasar no adelantarán su paso por Barcelona... ¡al menos por ahora!. Llegarán el lunes, como estaba previsto.

Eso sí, este año tendrán que venir más abrigados de lo normal: ropa térmica para una cabalgata que se alargará durante tres horas con carrozas temáticas, espectáculos, música en directo y miles de caramelos, como siempre.

El calendario también se mantiene, de momento, en las grandes capitales de provincia. Madrid, Valencia o Sevilla siguen analizando la situación y descartan realizar un cónclave real de urgencia este fin de semana (si las predicciones se cumplen).

Los Reyes pasarán antes por Totana y Vera

Tres emisarios de los Reyes Magos debaten el día y el recorrido de la cabalgata de Madrid.

En otras regiones del país prefieren no arriesgar. La lluvia, el frío ¡incluso la nieve! ya han obligado a cambiar la agenda real, y varios ayuntamientos han contactado directamente con Oriente para esquivar a la borrasca Francis y asegurar la llegada de sus Majestades.

Tras varias reuniones de los emisarios de los Reyes Magos con los alcaldes de cada región, el acuerdo se ha cerrado ya en Totana (Murcia): Melchor, Gaspar y Baltasar adelantarán su paso por la ciudad murciana para el día 3 de enero, el sábado previo a su visita por cada casa.

Lo mismo harán en Vera (Almería), donde la magia se adelanta un par de días para evitar cancelaciones de última hora.

En el resto de zonas del país, máxima atención a la evolución del tiempo, donde ya se estudian alternativas por si el mal tiempo obligara a modificar sus planes.

