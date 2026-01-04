Ahora

María Ramírez destaca la ausencia de JD Vance en la operación contra Venezuela: "Él estaba en contra"

En el núcleo duro del Gobierno de Trump hay "voces discordantes". Mientras Vance se negaba a intervenir en Venezuela, Rubio apuesta por traspasar el poder a María Corina Machado.

Donald Trump ha llevado la operación militar más importante hasta el momento en su mandato, pero ha sorprendido ver que durante su ejecución no estaba el vicepresidente JD Vance.

No ha aparecido públicamente en ninguna intervención referente a este asunto, a diferencia de lo ocurrido con otras figuras clave del Gobierno de Trump como son Marco Rubio, secretario de Estado, y Pete Hegseth, secretario de la Guerra.

La periodista María Ramírez ha explicado en El Objetivo que el motivo de su ausencia es que JD Vance "estaba bastante en contra de una intervención y de llevar a cabo un cambio de régimen".

Lo contrario que Marco Rubio, quien además ha alabado a la líder de la oposición, María Corina Machado, por quien además firmó a favor de su nominación al Nobel de la Paz.

Ramírez ha subrayado que "el Gobierno de Trump para nada está unido" y que en el núcleo duro hay "voces discordantes".

