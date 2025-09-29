Paloma Martín, portavoz de Lideremos, a Javier Díaz-Giménez: "Si los jubilados cobráis una pensión y no la necesitáis, renunciad a ella"

"Yo sé que mis abuelos querían dejar un mejor país para mis padres y que mis padres querían dejar un mejor país para nosotros, pero no ha salido bien", dice Paloma Martín, portavoz de Lideremos en este debate de laSexta Xplica que plantea la cuestión de la brecha generacional.

¿Son los mayores unos privilegiados a costa de la precariedad de los jóvenes? Los jóvenes y los niños españoles sufren mayor riesgo de pobreza que los mayores de 64 años y el 81% de nuestros mayores se compró una casa antes de los 42 años. ¿Es esto posible en la sociedad actual? Con estos datos y preguntas sobre la mesa, Paloma Martín, portavoz de Lideremos, interviene en este debate de laSexta Xplica.

"Hay algo que me preocupa más que la brecha generacional y es que los jóvenes, encima, tengamos que sentirnos culpables", explota. "Cada vez que justificáis cuánto os esforzastéis, que nadie lo está poniendo en duda, estáis queriendo volcar parte de vuestra culpabilidad en nosotros", acusa a los mayores, representados en este encuentro dialéctico por el economista Javier Díaz-Giménez.

Martín destaca que "los salarios reales llevan estancados 25 años" y que "antes, con el dinero que entraba en un casa, equivalente a tres salarios, se podía comprar una vivienda" y "ahora no se puede ni con 10". "Antes, con un sueldo vivía una familia y ahora con dos, no llegamos a final de mes", añade.

"Yo sé que mis abuelos querían dejar un mejor país para mis padres y que mis padres querían dejar un mejor país para nosotros, pero no ha salido bien", insiste, provocando la reacción de Díaz-Giménez. "¿Cómo puedes decir que no ha salido bien? Qué pena que no haya un túnel del tiempo para que veas cómo era España hace 20 años. Que te lo cuenten los mayores, que lo han vivido", lamenta el profesor.

La portavoz de Lideremos termina la intervención haciendo una serie de reclamaciones a la generación 'boomer', entre ellas, que los propietarios de viviendas las alquilen a precios razonables, pero una de ellas levanta ampollas en el plató. "Si cobráis una pensión contributiva o de viudedad y no la necesitáis, porque tenéis patrimonio, renunciad a ella", demanda, provocando los abucheos de gran parte de los allí presentes.

"Esta es la reacción que generan todos los problemas en este país. 'Yo, yo, yo, yo'. O empezamos a mirar por todos o las cosas no van a funcionar", advierte. "Esto no va de abuelos contra nietos, va de pasado contra futuro. El pacto social está roto y hay que crear uno nuevo y necesitamos vuestra ayuda", asegura.

