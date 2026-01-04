Ahora

Fuego mortal

La Policía suiza identifica a otros 16 fallecidos en el incendio de Crans-Montana

Los detalles Entre los nuevos identificados hay diez ciudadanos suizos, dos italianos, una persona con ciudadanía italo-emiratí, un rumano, una persona de Francia y una de Turquía. Ya son un total de 24 las víctimas a las que se ha puesto nombre.

Una mujer frente al homenaje de la ciudadanía a los muertos en el incendio de Crans-Montana, Suiza. Una mujer frente al homenaje de la ciudadanía a los muertos en el incendio de Crans-Montana, Suiza. Reuters
La identificación de los fallecidos en el incendio de la pasada Nochevieja en el bar 'Le Constellation' de la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza, avanza con lentitud. El estado de los cuerpos, calcinados por el fuego, está haciendo que el proceso sea más lento de lo habitual, aunque este domingo la Policía suiza ya ha informado de que se ha logrado identificar a otras 16 víctimas, por lo que ya serían 24 las personas con nombres y apellidos de los 47 fallecidos.

Entre los nuevos identificados hay diez ciudadanos suizos, dos italianos, una persona con ciudadanía italo-emiratí, un rumano, una persona de Francia y una de Turquía, aunque las autoridades no han querido hacer públicos los nombres.

Este pasado sábado se conocía que los investigadores judiciales del cantón del Valais han abierto una investigación penal por homicidio negligente contra los dos gerentes del bar, así como "heridas corporales negligentes e incendio por negligencia", según indicaba la Fiscalía en un comunicado en el que destacan que se aplica el principio de presunción de inocencia.

Los primeros elementos de la investigación inicial conducida por el Ministerio Público de Valais "han dado lugar a la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes", precisaron las autoridades

Mientras, Suiza sigue sumida en la conmoción. En la tragedia provocada por el incendio en el local de la estación de esquí en Crans-Montana. El shock ha sido total en un país cuyos efectivos tratan de identificar los cuerpos quemados en un fuego que ha dejado, además de los 47 fallecidos, a otras 119 personas heridas.

Dispositivo de apoyo psicosocial

Por otro lado, estudiantes traumatizados por el incendio volverán a clases este lunes, momento para el cual las autoridades educativas han preparado un dispositivo de apoyo psicosocial.

Aunque Crans Montana es un pueblo muy turístico, sus residentes permanentes afirman conocerse todos y formar una especie de gran familia, por lo que el drama que se vive ha afectado duramente a esta comunidad. Lo evidencia el hecho de que no cese el flujo de personas que depositan flores, velas, mensajes, muñecos de peluche u otros objetos en homenaje a las víctimas, cerca del local donde perecieron o resultaron heridas.

De todas las edades, pero sobre todo jóvenes, en muchos casos acompañados por sus padres, los paseantes se detienen ante el inmenso altar de flores que se ha formado para llorar, abrazarse o rezar para que los heridos se recuperen y que entre las víctimas mortales no haya ningún amigo o conocido.

