Hallan un segundo cadáver en la zona donde se busca a tres españoles desaparecidos en Indonesia

Los equipos de búsqueda de Indonesia han encontrado un segundo cadáver en la zona donde se busca a tres españoles desaparecidos tras el naufragio del barco turístico KM Putri Sakinah el 26 de diciembre. El cuerpo, aún sin identificar, ha sido trasladado a Labuan Bajo para su identificación por un equipo forense. El barco se hundió en la isla de Padar, con 11 personas a bordo, incluida una familia española. Dos personas fueron rescatadas, pero tres españoles siguen desaparecidos: Fernando Martín, su hijo y el hijo de Andrea Ortuño. La Policía investiga posibles negligencias de la tripulación.

Los equipos de búsqueda de Indonesia han hallado un segundo cadáver en la zona donde se busca a tres españoles desaparecidos a raíz del naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, en la décima jornada del operativo.

"A las 8:47 horas, el equipo de búsqueda y rescate (SAR) ha encontrado un cadáver que se sospecha que es de una víctima del KM Putri Sakinah", han señalado las autoridades del país asiático en un comunicado, sin dar más detalles sobre el fallecido, a la espera de que sea identificado.

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española.

Según el SAR, la víctima mortal hallada este domingo ha sido trasladada a la localidad de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para ser identificada por un equipo forense de la Policía.

El barco de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- en la tarde del pasado 26 de diciembre, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo. A bordo viajaban 11 personas, incluida una familia española conformada por dos adultos y cuatro menores, de la cual dos fueron rescatados -una mujer y una niña-, además de los cuatro miembros de la tripulación y un guía local.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada el lunes. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Por su parte, la Policía ha abierto una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.

Las autoridades de Indonesia han extendido hasta el miércoles la búsqueda de los tres españoles desaparecidos en el país tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, tras localizar un segundo cadáver en la zona del suceso. "La misión se amplía por tres días", ha declarado Stephanus Risdiyanto, director de la Marina de Labuan Bajo en una rueda de prensa.

