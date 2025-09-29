Analía Plaza a una 'boomer': "Solo que vendieras mejor tu piso explica que estéis mejor que nosotros"

¿Viven mejor los 'boomers' que sus hijos? En laSextaXplica abordan el debate sobre el bienestar económico de las distintas generaciones.

¿La generación 'boomer' es privilegiada o simplemente ha vivido en un contexto más favorable que el actual? Este fragmento del debate de laSextaXplica se centró en la generación conocida como los 'boomers'. Un grupo que, según la periodista y escritora Analía Plaza, autora del libro 'La vida cañón', "viven bien y mejor que sus hijos".

"Ahora mismo hay un perfil de 'boomers' que se lo están pasando bien porque ya tienen criados a los hijos, la casa pagada, salud, y se están dedicando a viajar y salir con los amigos a cenar", comenzó afirmando Plaza.

Sin embargo, Teresa Castillo, integradora social, periodista y 'boomer', cuestionó su visión. "Vivo fatal, no puedo viajar, la salud regular, el trabajo precario...Me identifico más con la gente de 24 años", replicó Castillo, quien compartió además parte de su experiencia personal.

En los años 90 compró su primer piso por 10 millones de pesetas (unos 60.000 euros) una cifra muy inferior a los precios actuales. "Y mis padres se compraron su vivienda en los 80 por apenas 1 millón de pesetas, 6.000 euros", recuerda. Así, tras vender su primera vivienda, situada en Leganés, logró adquirir un segundo piso algo más grande en Parla. "Los dos en el extrarradio, donde tardaba una hora y media en ir y otra en volver al trabajo, ¡muy bien para conciliar!", ironizó.

"Si pudiste comprar un piso por 10 millones de pesetas y revenderlo en plena burbuja ganando bastante dinero, me lo estás diciendo todo. Eso solo explica que la generación 'boomer', en términos materiales, estáis mejor que nosotros. A nivel material estás mejor que tu hija", concluyó Analía.

