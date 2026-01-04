Un camarero, a un empresario que afirma que prefieren estar en paro: "Por trabajar duro no es, es que luego se saltan los derechos"

Un empresario asegura que muchos camareros "no les compensa ponerse a trabajar cuando cobran prácticamente lo mismo". Algo a lo que un joven camarero responde: "Se pinta todo muy bonito, pero luego se saltan los derechos".

José Yélamo modera en el plató de laSexta Xplica un debate sobre la hostelería. "Vivimos un sistema económico en el que hay que ser realistas. No se incentiva trabajar, porque prácticamente cobran lo mismo en el paro", afirmó José Luis, empresario, en este vídeo, donde declaró: "Es muy duro cuando un trabajador viene y te dice que le faltan cuatro meses para cobrar el paro y eso es lo que quiere trabajar".

"En Málaga hacen falta 5.000 camareros, pero hay 20.000 personas apuntadas al paro como camareros", afirmó José Luis en el plató, donde José Yélamo intervino: "Lo que estás diciendo es que hay gente que no quiere trabajar". "Digo que no les compensa ponerse a trabajar cuando cobran prácticamente lo mismo", sentenció el empresario.

Una opinión que generó debate en plató, donde Joao, un joven pluriempleado, afirmó rotundo: "En pleno agosto, en la hostelería en Málaga, nos van a tener sacrificados. Y no es por el trabajo, yo me dedico a la hostelería nocturna. O sea que por trabajar duro no es, es que pintamos que es todo muy bonito, pero luego se saltan los derechos".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.