Rodrigo Orihuela señala al "gran perdedor diplomático" tras el ataque a Venezuela: "Brasil"

La captura de Nicolás Maduro tras el ataque de Estados Unidos ha dividido a América Latina. Algunos países apoyan a Washington y otros lo rechazan. En El Objetivo, el periodista Rodrigo Orihuela analiza la situación.

Rodrigo Orihuela, periodista de 'Bloomberg', ha visitado El Objetivo para analizar en qué posición se encuentran los países de Latinoamérica tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro.

Según Orihuela, tras esta operación "existe un alineamiento muy grande de como se agrupan en sí o no, en con nosotros o contra nosotros". El periodista explica que Latinoamérica se ha dividido claramente entre los países que apoyan la decisión estadounidense y los que la rechazan.

Como ejemplo, Orihuela señala la reacción del presidente argentino. "Milei enseguida sacó un tweet donde puso un vídeo de hace unos meses en una cumbre internacional donde él hablaba de la importancia de sacar a Maduro y el vídeo termina con una foto de Maduro y Lula... el mensaje es que son amigos", comenta.

El periodista también se refiere al comunicado de la CELAC, en el que el Gobierno de España y parte de la izquierda latinoamericana —Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay— han expresado su rechazo a la "apropiación externa" de los recursos naturales venezolanos y a los ataques en el país.

Según Orihuela, tras este comunicado "el gran perdedor diplomático es Brasil, que es el país que quiere ser el gran líder sudamericano". Además, advierte sobre algunas declaraciones de Donald Trump durante su rueda de prensa.

"La gran duda que hay sobre todo por algunos mensajes que dio Trump es la situación de México, hizo comentarios que podrían ser un aviso de poder llegar a intervenir (en el país) en cosas concretas", concluye el periodista.

