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Josep Borrell, de la crisis de Ceuta: "Trump se ha alegrado de lo que ha ocurrido"

"Para Israel y Estados Unidos, cualquier cosa que pueda ser un problema para España la reciben con satisfacción", asegura Josep Borrell, exvicepresidente de la CE, en laSexta Xplica.

Josep Borrell, de la crisis de Ceuta: "Trump se ha alegrado de lo que ha ocurrido"

"¿Está amenazada la españolidad de Ceuta y Melilla con el apoyo de Trump?", pregunta la presentadora de laSexta Xplica, Verónica Sanz, a Josep Borrell, tras recordar que en el mes de mayo un comité de la Cámara de los Estados Unidos cuestionaba la españolidad de Ceuta y Melilla.

Para Borrell, está claro que "Trump se ha alegrado de lo que ha ocurrido". "No hay más que leer lo que él y su secretario de Estado han dicho", refiere, para después añadir que "si además de producirle satisfacción, han tenido algo que ver" él no lo sabe "y quizá nunca se sepa".

"Y lo mismo se puede decir de Netanyahu y de sus ministros que también han expresado mucha satisfacción y se han reído de nosotros diciendo 'tomad inmigrantes'", recuerda.

"Tampoco sé si ha sido el Mossad el que ha tenido alguna participación en esto. Yo desde luego, no lo sé, pero que para Israel y Estados Unidos cualquier cosa que pueda ser un problema para España la reciben con satisfacción es una realidad constatable", añade.

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