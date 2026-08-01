Josep Borrell considera que la crisis de Ceuta fue un "ataque híbrido" contra España: "No se hace de forma espontánea"

¿Qué ha dicho? El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores defiende que la llegada masiva de migrantes no puede entenderse solo como un episodio migratorio y apunta a una posible acción coordinada.

Josep Borrell ha analizado la crisis migratoria de Ceuta en laSexta Xplica y ha asegurado que, en su opinión, lo ocurrido en la ciudad autónoma va más allá de un fenómeno migratorio convencional. El exjefe de la diplomacia europea ha calificado los acontecimientos como un posible "ataque híbrido" contra España.

Borrell explica que, aunque no ha estado presente durante los hechos y solo ha podido analizar las imágenes y las explicaciones ofrecidas posteriormente, considera que la magnitud de la llegada de personas a la frontera requiere una interpretación más amplia.

"No es un fenómeno o un acontecimiento de lo que llamamos emigración masiva. Es algo más que eso", afirmó durante su intervención. El exvicepresidente de la Comisión Europea ha definido un ataque híbrido como una actuación que no implica necesariamente el uso de armas convencionales, pero que puede buscar generar presión sobre un Estado.

"Es un ataque a la integridad territorial de España", señala Borrell, aunque evitó atribuir públicamente la responsabilidad directa a un actor concreto. Así, ha insistido en que una movilización de decenas de miles de personas en poco tiempo no parece, a su juicio, un fenómeno completamente espontáneo.

"50.000 o 60.000, supongo que nadie los ha contado, no se ponen todos de acuerdo el mismo día a la misma hora", afirma. Durante su intervención, Borrell también ha referido a la reacción internacional ante la crisis.

En este sentido, ha lamentado la falta de apoyo que, según su opinión, recibió España por parte de algunos socios europeos. Además, ha mencionado la posición mostrada por países como Israel y Estados Unidos durante estos acontecimientos.

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