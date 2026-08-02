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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Crisis humanitaria

De insinuar a afirmar: el PP dice que el Gobierno sabía de la entrada masiva de migrantes en Ceuta "y no actuó"

¿Qué han dicho? El secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, no duda en decir rotundo que no cree que "los servicios de inteligencia no hubiesen detectado a una marea humana de entre 60 y 80 mil personas". Marlaska, por su parte, niega que supieran nada.

El secretario general del PP, Miguel Tellado.
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El PP tiene nueva canción que no va a parar de repetir en bucle. Los de Alberto Núñez Feijóo han aprovechado la histórica crisis humanitaria en Ceuta para cargar contra el Gobierno y Pedro Sánchez, aunque también han pasado de insinuar teorías de la conspiración a afirmarlas.

Porque su secretario general, Miguel Tellado, parece tener claro que el Ejecutivo estaba al tanto de lo que sucedería. "No podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no hubiesen detectado a una marea humana de entre 60 y 80 mil personas que se dirigían a entrar de forma ilegal en Ceuta", ha señalado este domingo en declaraciones a EsRadio. A su vez, ha afirmado que quien sí alertó públicamente fue el presidente ceutí Juan Jesús Vivas.

"El Gobierno lo sabía, tenía la información y no actuó", ha denunciado criticando al Ejecutivo de Sánchez por "incompetente" e "irresponsable".

Tellado se suma al discurso que está acogiendo la derecha y la ultraderecha, el de la invasión, y no se corta a la hora de rechazar que lo ocurrido en Ceuta haya sido una crisis migratoria, "como pretenden hacernos creer", sino que ha supuesto "una auténtica ocupación y un ataque a la integridad territorial de España".

Afirma, además, que "con la soberanía nacional no se negocia, se defiende". "La españolidad de Ceuta no se puede poner en discusión por historia, por voluntad y por la gente que aquí vive", espeta.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya respondía este sábado sobre si el Ejecutivo o los servicios secretos sabían algo. "No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 pudiera ocurrir, evidentemente", aseveró.

Pero lo cierto, es que entre acusaciones y conspiraciones los muertos ya se cuentan por decenas en una crisis humanitaria sin precedentes en Ceuta.

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