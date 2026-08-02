Gabi Sanz dice no entender "nada" sobre el "ático secreto" de Ayuso: "Como ocurre siempre, cuando lo intentas explicar es casi peor"

Gabi Sanz cuestiona en laSexta Xplica la compra del ático por parte de la Comunidad de Madrid y asegura no entender la operación, cuando hubiera sido mejor alquilarlo. El periodista considera que existen alternativas más económicas para usar como oficinas temporales.

Gabi Sanz muestra sus dudas sobre la compra del ático adquirido por la Comunidad de Madrid, un inmueble que se puso a la venta por 6,6 millones de euros y que finalmente fue comprado por 6,3 millones. El periodista asegura en laSexta Xplica, después de que el programa haya mostrado en exclusiva imágenes de la vivienda, que no entiende la operación y cuestiona que sea la opción elegida para sustituir temporalmente oficinas durante las obras de la Real Casa de Correos.

"Bueno, yo no entiendo nada", responde Sanz a la pregunta de la presentadora Verónica Sanz. "Para empezar, yo me he perdido entre tanto ático".

El periodista considera que, desde el punto de vista político, la operación es "ruinosa". "Si de lo que se trata es de encontrar una sede sustitutoria temporal para un año o dos por las obras de Sol, con los millones de metros cuadrados vacíos que hay en Madrid y oficinas...", plantea.

Sanz recuerda que el mercado de oficinas atraviesa una situación diferente al de la vivienda y que existen espacios disponibles a precios más bajos.

Por eso, califica la polémica como un "vodevil" y cree que las explicaciones ofrecidas hasta ahora no han resuelto las dudas. "Como ocurre siempre con este tipo de historias, de lo que se llaman errores no forzados en política, cuando lo intentas explicar es casi peor", afirma.

El colaborador de laSexta Xplica cuestiona además que este ático de lujo pueda encajar como espacio de trabajo.

"Me imagino que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Madrid van a tener que dar muchas explicaciones", concluye, al tiempo que menciona la querella presentada por Más Madrid por un posible delito de prevaricación: "No sé si prosperará. No lo sé".

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