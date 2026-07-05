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Yélamo, sobre el pacto en Andalucía: "Nunca un Gobierno autonómico del PP costó tan caro; se ha comido con patatas 150 medidas"

El presentador de laSexta Xplica analiza la decisión de Juanma Moreno de pactar con Vox para gobernar en Andalucía y recuerda que dijo que la prioridad nacional era "inmoral e inasumible".

José Yélamo, sobre el pacto de Juanma Moreno con Vox: "Nunca un gobierno autonómico del PP costó tan caro; se ha comido con patatas 150 medidas"

Juanma Moreno ha tomado posesión este domingo como presidente de la Junta de Andalucía tras ser reelegido gracias a los votos de Vox, un apoyo que ha exigido al PP asumir parte del discurso y las condiciones de la formación de extrema derecha.

Ambos partidos comparten cada vez más marcos y lenguaje político, especialmente en materia de inmigración, destaca en su análisis inicial laSexta Xplica, donde se intercalan declaraciones de Feijóo y Abascal que apuntan a los mismos conceptos: la regularización, a su juicio, indiscriminada; la supuesta "ingeniería electoral" de Sánchez para "fabricar votantes", y la petición de elecciones anticipadas.

"Dos partidos, un solo lenguaje", se concluye en el arranque del programa de laSexta. "Nunca un gobierno autonómico del Partido Popular costó tan caro", comenta José Yélamo sobre el pacto de PP y Vox en Andalucía. "Solo le faltaban dos diputados autonómicos a Juanma Moreno para ser presidente y al final, se ha comido con patatas 150 medidas", destaca.

El presentador recuerda que el mismo Juanma Moreno dijo que en concreto una de esas medidas, la de la "prioridad nacional", era "inmoral e inasumible".

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