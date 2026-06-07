José Yélamo habla de "falta de sensibilidad" tras las palabras del consejero madrileño del PP sobre el calor en las aulas

Las polémicas palabras del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid sobre el calor en las aulas llegan a laSexta Xplica y José Yélamo no duda en calificarlas de inoportunas.

"[[LINK:INTERNO|||Article|||6a216fde92619700076ce0de|||Cuando hace calor, hace calor [...] Y no pasa nada. Y el calor a lo mejor es fuente también de inspiración]]", decía hace unos días Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid (PP), en la Asamblea de Madrid.

Estas declaraciones, que fueron pronunciadas en la Asamblea de Madrid al responder a las críticas de Más Madrid sobre la falta de climatización en las aulas y las altas temperaturas que sufren los alumnos, produjeron un aluvión de críticas que llegan hasta el plató de laSexta Xplica.

"El ser mala persona y el malísimo está de moda y está de moda en el PP. El calor mata pero sobre todo la precariedad de los profesores", decía Tesh Sidi (Más Madrid) en el programa de laSexta. JoséYélamo interrumpe un intenso debate entre ella y Noelia Núñez, exdiputada del PP.

"El problema de fondo es que haga tantísimo calor y no esté climatizada las aguas, eso está claro. Pero es que aquí también lo que estamos poniendo sobre la mesa es la falta de sensibilidad de este consejero cuando hace esas declaraciones. Y además, no es la primera vez que ocurre esto".

El programa de laSexta recorre algunas de las declaraciones que, entre otros, Isabel Díaz Ayuso ha hecho a lo largo de los años sobre el cambio climático.

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