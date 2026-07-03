Pérez-Royo analiza el pacto de PP-Vox en Andalucía: "La prioridad nacional ha pasado a ser parte del programa de la derecha española, ya no es solo de Vox"

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Javier Pérez-Royo, ya avisaba de que Juanma Moreno aceptaría la prioridad nacional. En este vídeo, analiza el pacto firmado ya entre PP y Vox para gobernar la Junta de Andalucía.

Hace apenas dos días, en Al Rojo Vivo, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Javier Pérez-Royo, aseguraba que Juanma Moreno Bonilla aceptaría la prioridad nacional que pedía Vox para lograr un pacto de gobierno en Andalucía. Finalmente, así ha sido: Moreno Bonilla será de nuevo presidente de la Junta gracias al pacto firmado con Vox, que entra también dentro del gobierno.

Este viernes, tras ese acuerdo, Pérez-Royo insiste y analiza en Al Rojo Vivo: "Eso estaba visto desde la noche electoral, donde el PP adelantó las elecciones en dos comunidades autónomas (Extremadura y Aragón), donde no tenían que celebrarse hasta el año que viene, con la finalidad de acabar con la hipoteca de Vox y poder gobernar en solitario. tras derrotar al PSOE al mismo tiempo. Pero no les salió".

Después, recuerda el catedrático, "en Castilla y León, donde sí tocaban elecciones, volvieron otra vez a la misma mayoría compartida que habían tenido en las siguientes elecciones y luego perdieron la única mayoría absoluta que tenían, que era la de Andalucía y que era donde realmente se jugaba la posibilidad de que el PP resistiera a la prioridad nacional".

Por ende, "una vez que se perdió en Andalucía, la prioridad nacional ha pasado a ser parte del programa de la derecha española en su totalidad. Ya no es de Vox exclusivamente, sino que es del conjunto de la derecha española", afirma el catedrático, asemejándolo a la política migratoria de Trump.

Por otro lado, Pérez-Royo señala que la derecha española ya no está en la prioridad nacional, sino que "ahora mismo, la derecha española está en 'la mayoría nacional' de la que habla Aznar. Ahora mismo ya no es una política xenófoba exclusivamente, sino que también es una política que va contra el enemigo interior, que también es una cosa que venía de Trump, es decir, contra el nacionalismo catalán y vasco".

Así, el catedrático analiza que, justo en la misma semana en la que Feijóo fue a Barcelona y dijo que había que pasar página y "más o menos estaba haciendo el cortejo a Junts", salió Aznar a decir lo de la mayoría nacional y salió Ayuso inmediatamente después con los mismos términos, es decir, "ahora mismo, la prioridad nacional ya pertenece al pasado, ahora hay que ver cómo se configura un programa para conseguir una mayoría nacional", concluye Pérez-Royo. En el vídeo podemos ver con detalle su análisis.