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Gavira pone en valor el acuerdo en Andalucía y avisa: "Esta ola que está recorriendo España acabará en Moncloa"

¿Qué ha dicho? El nuevo vicepresidente de la Junta asegura que "los andaluces se han cansado de ser los últimos" en referencia a la migración y los dictados de la prioridad nacional de Vox.

Juanma Moreno y Manuel Gavira Juanma Moreno y Manuel GaviraAgencia EFE
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Juanma Moreno ha tomado posesión este domingo como presidente de la Junta de Andalucía. Y lo ha hecho gracias a que ha pasado por el aro de Vox y ha firmado un acuerdo con ellos en el que está incluida la prioridad nacional de Vox, esa que según Manuel Gavira, líder de la formación en Andalucía, quieren unos andaluces que "se han cansado de ser los últimos".

Después de que el presidente andaluz jurara el cargo, Manuel Gavira ha atendido a los medios de comunicación desde el Palacio de San Telmo, donde ha tenido lugar el acto, y ha enfatizado que es la primera vez en la historia de Andalucía que hay un Gobierno de 68 diputados: "Yo creo que es algo que conviene decir".

A raíz de las declaraciones de Juanma Moreno y su preferencia a que hubiera podido gobernar en solitario, Gavira la ha comprendido pero matizando que los andaluces han pedido otra cos: "Sí, somos dos partidos diferentes, pero tenemos el objetivo común de mejorar la vida de los andaluces. Por eso hemos cumplido el deseo reflejado en las elecciones. Andalucía le dijo a Juanma Moreno que no quería mayoría absoluta y que se tenía que entender con Vox y eso hemos vivido".

"Andalucía tendrá un Gobierno que pondrá primero a los andaluces. Esto no es excluyente, pero es algo novedoso. Primero los españoles. Esta ola que está recorriendo España va a acabar al Palacio de la Moncloa. Puedo entender que a Juanma Moreno le gustara gobernar solo, a nosotros también. Pero los andaluces hablan", ha añadido.

Tras ello, Gavira ha destacado que el PP "va a tener en Vox un socio leal": "Hemos hecho un buen acuerdo, un acuerdo de muchas medidas que abarca todo". "Los andaluces se han cansado de ser los últimos. Este no es un mensaje excluyente, es un mensaje donde primero seamos los españoles", ha concluido.

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