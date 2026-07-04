José Ignacio García (Adelante Andalucía), tras el pacto de Juanma Moreno con Vox: "Sabíamos que no era moderado; se ha comido con gusto la prioridad nacional"

El portavoz de Adelante Andalucía ha afirmado que "esa peleíta que tenían entre el PP y Vox se ha visto que era puro teatro" y ha señalado que "Vox hace un mes decía de Andalucía que era una patria islamista inventada por un tal Blas Infante".

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre el pacto alcanzado por Juanma Moreno con Vox y ha expresado que todos los que han "seguido la evolución de Juanma Moreno" sabían que "no era verdad esa idea del Juanma Moreno moderado". "En Adelante Andalucía lo hemos dicho muchas veces. No es verdad que Juanma Moreno fuera moderado. De hecho, era un personaje que se estaba construyendo porque sabe que en Andalucía hay determinadas cosas que no iban a calar", ha subrayado.

Así, el político de Adelante Andalucía ha señalado que Juanma Moreno "ha ido construyendo ese personaje y al final se ha tenido que comer la prioridad nacional y se la ha comido con gusto, porque ahora cuando se hable de prioridad nacional se va a echar la culpa de que no funcione la sanidad de los centros de salud cerrados por la tarde en Andalucía o de las listas de espera a un chaval que venga de Senegal".

De esta forma, para García, "esa peleíta que tenían entre el PP y Vox se ha visto que era puro teatro". "Además, el lunes, que es el homenaje anual que se hace en el Parlamento de Andalucía a Blas Infante, vamos a ver algo curioso (...). En Andalucía es una persona súper importante, asesinado por el fascismo en el año 36 y, por primera vez, vamos a ver a un vicepresidente de la Junta que no va al homenaje a Blas Infante", ha criticado.

Además, el portavoz de Adelante Andalucía ha destacado que Vox "hace un mes decía de Andalucía que era una patria islamista inventada por un tal Blas Infante". "Pues esa gente es a la que el señor Moreno Bonilla en el Gobierno de la Junta", ha apuntado, aunque ha apostillado que "el señor Moreno Bonilla ya ha hecho un montón de barbaridades en Andalucía y no le hizo falta Vox".

"A mí no se me olvidan las más de 2000 mujeres que dejaron tiradas con cáncer de mama en Andalucía. No le hizo falta Vox, y se niegan a hacer una comisión de investigación en el Parlamento", ha denunciado, a lo que ha añadido que Moreno Bonilla "tiene asfixiada a las universidades públicas andaluzas, que no pueden ampliar plazas, mientras que ha creado cuatro universidades privadas, y para eso no le hizo falta Vox".

Por todo ello, José Ignacio García considera que no debían hacer presidente a Moreno Bonilla, ya que, ha dicho, "hay una cosa muy importante que al señor Moreno Bonilla se le olvida siempre y son los principios". "El señor Moreno Bonilla dijo que él no iba a gobernar con Vox y ha demostrado que no lo tiene principios", ha aseverado.

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