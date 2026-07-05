Un inspector de Hacienda, sobre las joyas de Zapatero: "Si hubiera delito fiscal, su cuantía va a influir tanto en la multa como en la posible pena de prisión"

Julio Ransés Pérez ha señalado en laSexta Xplica que "cuanto mayor sea el importe de las joyas, en peor situación va a estar el señor Zapatero en el caso de que se acredite que no se ha tributado por ellas".

Julio Ransés Pérez, inspector de Hacienda, se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre la información de 'Artículo 14' que apunta a que la Agencia Tributaria sospecha que las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero valdrían mucho más que 1,3 millones de euros. "Cuanto mayor sea el importe, desde luego, en peor situación va a estar el señor Zapatero en el caso de que se acredite que no se ha tributado por ellas", ha señalado Ransés al respecto, a lo que ha añadido "sí que importa la cuantía, porque, si hubiera delito fiscal, va a influir tanto en la multa como en la posible pena de prisión".

En lo referente a que la Agencia Tributaria se haya personado como parte perjudicada en el asunto de Zapatero, el experto ha explicado que "lo que ha hecho simplemente ha sido contestar haciendo dos cosas: diciendo que se persona en las actuaciones y que las inspecciones que ya había iniciado se paralizan a resultas de lo que resulte en el proceso judicial".

"Lo que está haciendo es iniciar una inspección y suspenderla hasta que termine el proceso judicial, porque pueden pasar dos cosas: que el juez entienda que hay delito fiscal o que entienda que no hay delito fiscal pero que hay defraudación, en cuyo caso Hacienda podrá terminar su procedimiento regularizando lo defraudado", ha indicado.

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