Joan Tardà, sobre las últimas declaraciones de Tellado: "Quiero pensar que es un problema de pocas luces y no de ser mala persona"

Miguel Tellado ha generado la indignación entre los familiares de la víctimas del franquismo por una polémica frase. "Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposaran los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido", decía este sábado el secretario general del Partido Popular.

En laSexta Xplica, Joan Tardà ha aseverado que no cree que se trate de un acto de mala fe: "Quiero pensar que es un problema de pocas luces y no de ser mala persona. No creo que el señor Tellado sea mala persona. Es cierto que vivimos en una sociedad en la que existe una gran sensibilidad respecto a estas cuestiones. De hecho, no es casual que el Estado español sea el segundo, detrás de Camboya, en número de fosas".

"Además, durante muchos años se ha hecho mucho esfuerzo en reparar el daño a las víctimas del bando nacional. La democracia reparó a las víctimas del Ejército franquista, pero hace 20 años empezaron a excavar fosas grupos de familiares casi de manera clandestina. Y cuando encuentran un cuerpo, la administración se inhibe como si fuese un enterramiento romano cuando lo correcto sería preguntarse quiénes son, a quién pertenece este cuerpo y por qué", ha añadido.

El exportavoz de ERC en el Congreso ha concluido apuntando que en España todavía hay "tanto dolor" con este tema que hace que las palabras de Tellado sean "injustas".

