"Sí le conozco, pero no te puedo explicar...": el temor de los vecinos de Manzanares a hablar sobre Antonio Caba

El corredor de fincas fue detenido en 2022 por su presunta relación con la desaparición y muerte de dos empresarios manchegos.

Juan Miguel Isla estuvo ocho meses desaparecido pero, según los informes posteriores, murió poco después de que se le perdiera la pista en julio de 2022. Durante todo este tiempo los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están en un callejón sin salida, pero una grabación a uno de los principales sospechosos, Antonio Caba, se convierte en la clave de la investigación. Isla no fue su única víctima, otro empresario de la zona también corrió la misma suerte.

Ese mismo año, el empresario y su presunto cómplice, Gaspar Rivera, fueron detenidos, por lo que Equipo de Investigación decidió desplazarse a su localidad, Manzanares, para saber lo que contaban los vecinos sobre ellos. Los ciudadanos del municipio de Ciudad Real, de 18.000 habitantes, se mostraron reticentes a hablar sobre Caba.

"Sí le conozco, pero no te puedo explicar...", se excusaba un primer vecino, mientras otro, que admitía asimismo conocerle bien, se negaba sin embargo a ser entrevistado: "Yo la verdad es que no quiero hablar del tema", apuntaba.

Equipo de Investigación, no obstante, logró contactar con un amigo de Caba que reconocía conocerle "de toda la vida".

