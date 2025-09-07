Indignación entre los familiares de las víctimas del franquismo por las palabras de Tellado: "La política no tiene que entrar en este barro"

El contexto Este sábado, el secretario general del Partido Popular habló de "cavar una fosa" para hablar del futuro del Gobierno.

La declaración de Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, sobre "cavar la fosa" para el Gobierno actual ha generado indignación entre los familiares de las víctimas del franquismo. Roger Heredia, presidente de la Associació del Banc de ADN dels desapareguts de la Guerra Civil, critica la falta de políticas de memoria histórica. El PSOE responsabiliza a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por las declaraciones de Tellado, calificándolas de indignas. En el programa laSexta Xplica, la socialista Enma López denunció la falta de respeto hacia las víctimas, mientras que Noelia Núñez del PP lo consideró una "falsa polémica". Las víctimas siguen demandando acciones concretas para la recuperación de la memoria histórica.

La abuela de Roger Heredia nunca supo donde estaba el cuerpo de su padre. Por eso, las palabras de Miguel Tellado molestan tanto entre los familiares de la víctimas del franquismo. "Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposaran los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido", decía este sábado el secretario general del Partido Popular.

"No hay nada peor en esta vida que no saber donde están los suyos. Que mi abuela no pudiera dar descanso a su padre junto a su madre", afirma Roger Heredia, presidente de la Associació del Banc de ADN dels desapareguts de la Guerra Civil.

Y no parece que asegurar que haya sido un error sea una solución suficiente: "Si ha sido un error, ¿por qué no impulsan la política de memoria? Hacen todo lo contrario". Para la asociación, para la recuperación de la memoria histórica Tellado no ha aprobado primero de derechos humanos: "Jugar con el sufrimiento de miles de familias que buscan en fosas comunes a sus seres queridos es llevar la acción política a un lugar completamente indigno". "La política no tiene que entrar en este barro, no puede entrar en la indignidad", añade.

Este domingo, el PSOE señala a Feijóo. "La responsabilidad no es de Tellado, es de quien maneja a 'Monchito', al ventrílocuo, al títere... el señor Feijóo. Es quien dicta órdenes", afirma Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Castilla y Leon y alcalde de Soria.

Un debate que se trasladó al plató la Sexta Xplica. "Es 'feijooismo' en estado puro, una absoluta indignidad. Es falta de respeto a las victimas que todavía están en las cunetas", apunta la socialista Enma López. Aunque desde el PP, en palabras de su exdiputada Noelia Núñez, hablan de "falsa polémica": "Es bastante deleznable utilizar así a las victimas para hacer política como ha hecho el presidente Sánchez".

Pero mientras las palabras continúan, las víctimas exigen políticas de memoria para los miles de desaparecidos.