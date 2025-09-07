¡Es un genio! La espectacular volea de Alcaraz frente a Sinner en la final del US Open

El murciano firmó un punto subiendo a la red en la mitad de la final que puso en pie a la Arthur Ashe. Se apuntó el primer set ante Jannik por 6-2.

Carlos Alcaraz comenzó la final del US Open arrasando a Jannik Sinner. El de El Palmar ganó el primer set tras un contundente 6-2 sacando a relucir un juego contra el que nada pudo hacer el número uno del mundo.

Cuando el encuentro marcha 3-1 a favor de Carlitos, ambos protagonizaron uno de los mejores puntos de la final. El intercambio de golpes fue muy agresivo por parte de ambos y en un intento de subir a la red, Alcaraz se quedó algo vendido a media pista cuando Sinner conectó una derecha poderosa.

Carlos, con la asombrosa insolencia con la que suele jugar, se inventó una volea de revés desde el centro de la pista que entró al límite por el sector izquierdo de la pista de Jannik. La Arthur Ashe se puso en pie inmediatamente para aplaudir la genialidad que acababa de firmar el número dos del mundo.

Alcaraz comenzó rompiendo el saque de Jannik en el primer juego y una vez cogió ventaja en la primera manga, no la soltó. Cerró el primer asalto con un contundente 6-2 dejando muy buenas sensaciones en su juego aunque no hay que olvidar a quien tiene en frente.