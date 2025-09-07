La natalidad, en mínimo histórico: las familias invierten casi 336.000 euros en un hijo de los 0 a los 18 años

Los detalles La inversión ha crecido un 62% en los últimos 20 años, lo que para muchas casas es una barbaridad. De los 0 a los 2 años, el gasto supera los 32.000 euros.

Con los precios como están, las familias destacan que cuesta mucho tener hijos y, sobre todo, criarlos. Esa inversión ha crecido un 62% en los últimos 20 años, lo que pasa muchas casas es una barbaridad.

En total, desde que los bebés nacen hasta los 18 años, las familias invierten casi 336.000 euros.

¿Cómo es el gasto en cada etapa?

De los 0 a los 2 años, supera los 32.000 euros, y a partir de 5, no deja de crecer: de los 70.000 entre los 6 y los 11 a los más de 100.000 hasta los 18 años.

A partir de ahí, el coste sigue subiendo; de los 73.000 euros de los 19 a los 24 años, y casi 30.000 de los 25 a los 31, que es la edad media de emancipación.

Viendo este panorama, quizás entendamos por qué la natalidad está en su cifra más baja desde que hay registros en 1941.