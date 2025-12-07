Jorge Branger: "Hoy puedes llamar 'hijo de tal' al presidente del Gobierno y nadie se inmuta; las cosas se han radicalizado porque la gente está cansada"

El emprendedor afirmó en laSexta Xplica que "España está tan mal que es menos humillante para muchos que te llamen 'facha' a decir que votas por el presidente del Gobierno".

Jorge Branger, emprendedor y autor de 'El Club del 1%', afirmó en laSexta Xplica que "España está tan mal que hoy en día es menos humillante para muchos que te llamen 'facha' a decir que votas por el presidente del Gobierno".

"Hace dos o tres años era impensable que un deportista, un actor, un artista o un emprendedor como yo publicase su ideología política de manera pública en redes sociales. Era impensable", expresó Branger, a lo que añadió: "Yo, cuando empecé a venir a este programa, mi socio estaba acojonado porque íbamos a perder clientes y mi familia me preguntó que por qué me metía en esos fregados".

Así, el emprendedor insistió en que "hace dos o tres años, compartir una ideología política era un poco tabú, la gente tenía miedo". "Sin embargo, hoy en día puedes insultar al presidente del Gobierno, puedes llamarle hijo de tal y nadie se inmuta, y esto lo que nos dice es que las cosas se han radicalizado porque la gente está cansada, porque la gente no quiere más, manifestó.

