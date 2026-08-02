De los vestidos de Ayuso a la toalla con su nombre: las pistas que desvelan quiénes están detrás del piso que vende González Amador

El contexto laSexta Xplica desvela nuevos detalles de las dos viviendas que Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador han puesto a la venta: un sexto y un ático comercializados por el doble del precio al que fueron adquiridos.

Tras mostrar en exclusiva el polémico ático secreto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, laSexta Xplica revela nuevos detalles del piso que ella y su pareja, Alberto González Amador, han puesto recientemente a la venta. Un sexto con un ático encima que han salido al mercado por el doble del dinero del que fueron adquiridos. Los detalles no dejan dudas de quiénes son sus propietarios.

Las imágenes del primero de los inmuebles en venta -una vivienda situada en una sexta planta, de 211 metros cuadrados, cuatro habitaciones y un precio de 1.790.000 euros- muestran varios elementos que apuntan a sus propietarios. En el salón puede verse la primera pista: un libro sobre El Valle de los Caídos.

Pero "la joya de la corona" se encuentra en el vestidor, donde aparecen colgados algunos de los vestidos que la presidenta madrileña ha lucido en distintos actos institucionales y de los que laSexta Xplica recupera imágenes. Junto a ellos también pueden verse varios pares de zapatos de gala que Ayuso ha llevado en esas mismas apariciones públicas.

La prueba más llamativa se encuentra en el baño: una toalla con el nombre de 'Isabel' bordado. Además, el dormitorio principal alberga numerosos obsequios entregados por personalidades públicas y conocidos por haber sido mostrados públicamente.

Otro ático

El ático situado en la planta superior también ha sido puesto a la venta por González Amador, aunque está "mucho menos vivido".

El equipo de laSexta Xplica ha obtenido más información sobre estos inmuebles tras contactar telefónicamente con la agencia inmobiliaria encargada de su comercialización. Durante la conversación les confirman que "los inquilinos todavía siguen en el piso", aunque aseguran que se podría "llegar a un acuerdo" con ellos si hubiera un comprador interesado, sin precisar cuándo quedaría libre la vivienda.

Mientras ambas propiedades permanecen en el mercado, la Comunidad de Madrid ha adquirido un ático por seis millones de euros que, según sostiene el Gobierno regional, se destinará a oficinas.

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