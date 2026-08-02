Diana Matos (PSOE), sobre el "absentismo laboral": "Feijóo y Ayuso criminalizan a los trabajadores mientras no paran de comprar áticos"

La nueva secretaria general de Juventudes Socialistas agradece que Feijóo haya puesto este debate sobre la mesa porque, a su juicio, "nos deja clara la dirección del PP", afirma en laSexta Xplica.

El debate sobre si hay demasiado absentismo laboral vuelve a laSexta Xplica después de que Feijóo pusiera el tema sobre la mesa hace algunas semanas. Diana Matos, secretaria general de Juventudes Socialistas, cree que el presidente del PP deja claro con estas declaraciones cuál es la dirección del partido.

Matos señala en primer lugar que "no son lo mismo las faltas que una baja laboral" y después carga contra Isabel Díaz Ayuso y los líderes del Partido Popular: "Están criminalizando constantemente a los trabajadores mientras ellos se dedican a vivir 'la vida padre', comprando áticos aquí y allá".

"Están señalando a los trabajadores cuando están usando un derecho, porque una baja no se da, se concede. Si un trabajador cae enfermo y necesita una baja se la dan porque la necesita, pero si la señora Ayuso compra un ático, el señor Feijóo hace la vista gorda", concluye provocando la indignación de algunas de las personas presentes en el debate, como Jon Echevarría, representante de las Nuevas Generaciones del Partido Popular.

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