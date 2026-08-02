Maestre, sobre el ático de Ayuso: "Jamás se lo podría permitir si no fuera porque lo compra con el dinero de todos los madrileños"

Antonio Maestre carga duramente contra Isabel Díaz Ayuso en esta intervención en laSexta Xplica en la que analiza las circunstancias en la compra del ático de Chamberí.

Antonio Maestre arremete contra Isabel Díaz Ayuso en laSexta Xplica tras las imágenes exclusivas que el programa ha mostrado del interior del ático adquirido por una empresa pública de la Comunidad de Madrid. El periodista ha asegurado que la vivienda "es un ático de lujo propio de la élite madrileña" y ha sostenido que la presidenta "jamás se podría permitir" una residencia así "si no fuese porque se lo compra con el dinero de todos los madrileños".

Durante su intervención, Maestre ha defendido que la adquisición "siempre ha sido lo que parecía" y ha insistido en que Ayuso "ha querido vivir de lujo en una vivienda que no se puede permitir con el dinero de todos los madrileños". A su juicio, el hecho de que el inmueble saliera a la venta tras hacerse pública la operación demuestra que "había comprado ese ático para uso y disfrute suyo" y que, "como le han pillado, tiene que buscar cómo parar el golpe que supone que todos sepamos que se ha gastado 6,6 millones de euros de los impuestos de todos los madrileños".

El periodista también ha relacionado la puesta en venta del inmueble con la situación judicial de Alberto González Amador. "Nadie pone una vivienda así de un día para otro sin hablarlo. Una pareja hace planes y ellos han hecho planes", ha señalado, antes de apuntar que ambos serían conscientes de que "va a llegar un juicio" y podrían necesitar liquidez para afrontar una eventual sanción.

Además, ha recordado que, según su relato, meses antes de la compra el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una ampliación presupuestaria para la empresa pública que finalmente adquirió el ático.

Para reforzar su argumento, el periodista ha realizado una comparación sobre el coste del inmueble. Según ha dicho, para adquirir una vivienda de esas características con su salario como presidenta, Ayuso "tendría que haber ahorrado todo lo que gana, sin comer, sin beber, sin gastar nada, durante 98 años". "Todos entendemos que está fuera de su alcance. La única manera en la que podía permitirse el sueño de vivir en ese ático era que lo pagásemos nosotros. Lo que pasa es que la han pillado", ha añadido.

Preguntado por la posibilidad de que los hechos pudieran constituir un delito de malversación, Maestre ha tirado de sarcasmo: "Malversar solo lo hace la izquierda con los jueces"."Por eso estamos viendo cómo se se hace una investigación por mandar correos electrónicos por parte de una secretaria a la presidenta, a la esposa del presidente del Gobierno, pero en ningún caso va a haber malversación por comprar con dinero público un ático de lujo y venderlo cuatro meses después cuando te pillan, porque los gastos de notario sobre un piso de 6,6 millones de euros es un dinero", ha añadido.

"Eso lo pagamos nosotros también, porque el caprichito no ha salido bien", ha señalado. "Yo no sé si eso es malversar; desde luego, es gastarse el dinero público de todos los madrileños de una manera que no debiera para algo que no debiera", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.