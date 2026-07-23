Gabi Sanz, tras la entrevista de Zapatero: "No entiendo para qué la ha dado si era para reivindicar su inocencia, algo que ya había hecho"

El periodista Gabi Sanz reacciona en directo en Al Rojo Vivo a la entrevista que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado en TVE sobre su situación procesal.

José Luis Rodríguez Zapatero ha negado en una entrevista haber participado en el rescate de Plus Ultra. De forma contundente, en TVE el expresidente del Gobierno ha dicho que no habló "con nadie de la SEPI, del Gobierno ni con ninguna autoridad pública" para que la aerolínea fuese rescatada por el Consejo de Ministros en 2021.

Tras conocer en directo algunos detalles de esta entrevista, el periodista Gabi Sanz, de Vozpópuli, no entendía realmente el motivo por el que el expresidente hubiera hecho esta intervención. Y así lo explica en Al Rojo Vivo apenas unos minutos después.

"Todavía no sé exactamente por qué el expresidente Zapatero ha concedido esta entrevista, simplemente para reivindicar una vez más su inocencia, cosa que ya había hecho", afirma, señalando lo complejo de su situación judicial. "Creo que esta situación es algo que él tiene que sopesar con su abogado y ver exactamente qué pasos da", concluye.

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