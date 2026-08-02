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Debate en laSexta Xplica

Nerea, administrativa: "La gente no se quiere coger bajas, prefiere venir a trabajar enferma para no perder dinero"

Muchos son los debates que se han generado en la sociedad española desde que Feijóo hablara sobre el absentismo laboral. En laSexta Xplica vuelven a tratar este asunto contando con la opinión de los trabajadores y los empresarios.

Nerea, administrativa: "La gente no se quiere coger bajas, prefiere venir a trabajar enferma para no perder dinero"

Nerea es administrativa y ha trabajado durante años en departamentos de recursos humanos. Su experiencia le lleva a asegurar en este debate de laSexta Xplica sobre el absentismo laboral que, por norma general, los trabajadores no quieren cogerse una baja laboral.

Hasta hace tres años trabajaba para una multinacional con una delegación de unos 400 empleados. "Yo gestionaba el absentismo y el patrón, sobre todo entre mozos de almacén y administrativos, era que la gente no se quería coger la baja por enfermedad común", afirma. Según explica, preferían acudir a su puesto de trabajo estando enfermos porque "sabían lo que suponía para su bolsillo".

En cambio, sostiene que, "de una manera mucho más irresponsable", los jefes de departamento y los directivos no tenían la necesidad de acudir al médico de cabecera para justificar "por qué un día les dolía la cabeza y no acudían a su puesto de trabajo".

Además, asegura que "los trabajadores medios tenían miedo constante de cogerse una baja y que repercutiera en su productividad y les recriminaran que no podían caer enfermos".

"A los directivos se lo perdonamos, a los trabajadores, no", concluye.

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