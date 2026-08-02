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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Crisis migratoria

Migrantes denuncian malos tratos por parte de la Policía y el Ejército tras su paso por Ceuta

¿Qué ha pasado? En Marruecos, según expresan los migrantes, las autoridades marroquíes han retenido a ciudadanos subsaharianos en naves industriales y desplazados de forma forzosa a zonas alejadas de la frontera.

Jóvenes marroquíes junto a un soldado de regulares, de vuelta a su país (Marruecos), este domingo en Ceuta.
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Miles de ciudadanos marroquíes continúan regresando desde Ceuta a Marruecos después de los intentos de entrada registrados en los últimos días, lo que ha originado una nueva crisis migratoria.

Mientras las autoridades marroquíes organizan su traslado en autobuses hacia distintos puntos del país, migrantes y organizaciones denuncian las difíciles condiciones vividas durante su estancia en la ciudad autónoma y las consecuencias de los enfrentamientos en la frontera.

Los migrantes explican que pasaron varios días en Ceuta sin acceso suficiente a agua, comida o la posibilidad de contactar con sus familias para informar de que se encontraban con vida. Además, denuncian haber sufrido malos tratos durante los dispositivos de control.

Según sus testimonios, agentes de la Policía y del Ejército español les golpeaban y les advertían de que, si no abandonaban la zona, la situación empeoraría. Aseguran que estos hechos afectaron tanto a adultos como a menores de edad.

Algunos migrantes también afirman que civiles ceutíes llegaron a dispararles con armas de fuego cuando se encontraban en zonas boscosas próximas a la frontera.

Medios locales y organizaciones no gubernamentales hablan de una veintena de fallecidos en Marruecos en el contexto de esta crisis migratoria. Asimismo, informan de decenas de personas detenidas tras los enfrentamientos registrados con la Policía marroquí durante la noche del jueves. Mientras tanto, numerosas familias continúan buscando a familiares desaparecidos de los que no tienen noticias desde los incidentes.

Desplazados de forma forzosa en Marruecos

Tal y como han asegurado desde Marruecos, las autoridades marroquíes están trasladando en autobús a los ciudadanos hasta sus lugares de origen.

En el caso de los migrantes subsaharianos, aseguran que han sido retenidos en naves industriales y posteriormente desplazados de forma forzosa a zonas alejadas de la frontera.

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