Más Madrid judicializa el caso del ático de Ayuso y anuncia que presentará una denuncia por malversación

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid.

Los detalles El partido argumenta que las arcas públicas madrileñas han perdido más de medio millón de euros en gastos notariales por la compra y posterior venta del piso de lujo en Chamberí.

La compra y posterior venta del ático de lujo en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid podría acabar en los tribunales. Más Madrid ha decidido presentar una denuncia en los juzgados de Plaza de Castila por un delito de malversación contra la administración autonómica.

En la denuncia se abordará tanto la adquisición del inmueble por parte de la empresa pública Planifica Madrid como su posterior venta un día después de saltar a la luz la noticia de su adquisición por un importe de 6,3 millones de euros. Argumentan además que los gastos notariales de más de medio millón de euros asumidos por las arcas públicas hacen que el caso encaje en el delito de malversación.

Además, grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea efectuará una batería de más de un centenar de peticiones de información al Gobierno de Ayuso con la que intentará aportar nuevos datos a la causa judicial.

Los diputados Hugo Martínez Abarca y Marta Carmona aseguran que es una "inmoralidad" que, para justificar su venta una vez estalló la polémica, la Comunidad de Madrid haya utilizado el pretexto de los afectados por los incendios en la Sierra Oeste, a quienes irán a parar los fondos recaudados en la transacción.

El PSOE también ejercerá acciones legales

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha pedido al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, una cita para visitar el ático comprado por el Ejecutivo en Chamberí. Lo ha hecho en un escrito en la que pide día y hora para visitar el inmueble de 480 metros cuadrados adquirido por Planifica Madrid en el Paseo del General Martínez Campos.

Desde el PSOE y Más Madrid se ha insistido en que se conozca el expediente de compra de este inmueble y han criticado a la Comunidad de Madrid la falta de transparencia.

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