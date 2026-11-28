En laSexta Xplica, la periodista apunta a que hay dudas en la formación de Abascal sobre qué hacer si dan los números para un Ejecutivo con el PP. Todo, señala, depende de los escaños que consigan.

Ángela Vera, periodista de laSexta, ha estado en laSexta Xplica para analizar las opciones de Vox después del 29N en caso de que los números permitan al bloque de la derecha y de la ultraderecha formar Gobierno. "Tienen que decidir si entrar en un Ejecutivo de coalición o no", ha afirmado.

"Hay división en el partido porque hay quien cree que si entran en ese Gobierno se pueden desgastar. Están pensando a futuro, de cara a 2031", ha explicado.

Todo, apunta, dependerá de los resultados: "Hay encuestas que hemos visto que daban 70 escaños a Vox. Ellos internamente jamás han hablado de superar el 20% de los votos. Me dijeron que un 18,7%, en torno a los 55 o 60. Hay quienes dicen que si superan los 60 no podrían justificar no entrar en un Gobierno".

"Abascal y su equipo más cercano trabajan en los posibles escenarios. Todo depende de los escaños, pero podrían ser un apoyo externo para el PP como ha pasado en Portugal", ha expuesto.

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