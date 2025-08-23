Ahora

"Estaban desnutridos"

El estremecedor relato de un doctor de Médicos sin Fronteras sobre la hambruna en Gaza: "Todos los pacientes eran sacos de huesos"

Raúl Incertis ha regresado tras pasar un tiempo en el enclave. En sus palabras en Sábado Clave, apunta a la "intencionalidad clara" de Israel: "Había niños con disparos en la cabeza y en el tórax".

Raúl Incertis, de Médicos sin Fronteras

Raúl Incertis, de Médicos sin Fronteras, ha estado en Sábado Clave para hablar de la situación en Gaza. De una que conoce bien, después de haber vuelto a España hace apenas unas semanas tras estar in situ en el enclave. El doctor, en sus palabras, ha afirmado que la "intención de Israel es clara" y que no distinguen "entre objetivos militares y civiles".

Además, ha hablado de la hambruna que sufre la Franja: "Todos los pacientes que atendíamos eran sacos de huesos. Estaban desnutridos. Las heridas se les infectaban más de lo habitual porque todos estaban inmunodeprimidos por la desnutrición. Veíamos retrasos en el crecimiento de los niños".

"Todos los días recibíamos a familias enteras bombardeadas. Israel viola de forma constante el principio de discriminación. Había intencionalidad manifiesta cuando recibíamos y reciben a decenas de heridos en repartos de comida", cuenta.

E insiste en la "intencionalidad clara" de Israel: "Había niños con disparos en la cabeza. En el tórax. Civiles con heridas de morteros y de proyectiles de tanque. El patrón era diario. No eran balas perdidas".

Las 6 de laSexta

  1. Mejora la situación de los incendios en España con la estabilización del fuego de Larouco como noticia más positiva
  2. La ONU tilda la devastadora situación de Gaza como "un fracaso para la humanidad" mientras Netanyahu niega la existencia de una hambruna
  3. Maduro acusa a EEUU de buscar un "cambio de régimen" de manera "terrorista" en Venezuela
  4. 'Chupa y calla', 'A ti te follo gratis' o 'La tengo dura': las polémicas chapas que se venden en Aste Nagusia
  5. Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos
  6. El kit básico de la vuelta al cole ya supera los 500 euros por niño, un 7% más que el curso pasado