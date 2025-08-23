El estremecedor relato de un doctor de Médicos sin Fronteras sobre la hambruna en Gaza: "Todos los pacientes eran sacos de huesos"

Raúl Incertis ha regresado tras pasar un tiempo en el enclave. En sus palabras en Sábado Clave, apunta a la "intencionalidad clara" de Israel: "Había niños con disparos en la cabeza y en el tórax".

Raúl Incertis, de Médicos sin Fronteras, ha estado en Sábado Clave para hablar de la situación en Gaza. De una que conoce bien, después de haber vuelto a España hace apenas unas semanas tras estar in situ en el enclave. El doctor, en sus palabras, ha afirmado que la "intención de Israel es clara" y que no distinguen "entre objetivos militares y civiles".

Además, ha hablado de la hambruna que sufre la Franja: "Todos los pacientes que atendíamos eran sacos de huesos. Estaban desnutridos. Las heridas se les infectaban más de lo habitual porque todos estaban inmunodeprimidos por la desnutrición. Veíamos retrasos en el crecimiento de los niños".

"Todos los días recibíamos a familias enteras bombardeadas. Israel viola de forma constante el principio de discriminación. Había intencionalidad manifiesta cuando recibíamos y reciben a decenas de heridos en repartos de comida", cuenta.

E insiste en la "intencionalidad clara" de Israel: "Había niños con disparos en la cabeza. En el tórax. Civiles con heridas de morteros y de proyectiles de tanque. El patrón era diario. No eran balas perdidas".