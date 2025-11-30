Esteban Urreiztieta desvela las conversaciones que tuvo con Ábalos antes de entrar a la cárcel: "Tiene una enorme carga simbólica"

"Ábalos ahora mismo es como Bárcenas en 2013, cuando ingresó en prisión después de que las evidencias fueran abrumadoras", comenta Esteban Urreiztieta en este vídeo de laSexta Xplica.

Antes de entrar en prisión, José Luis Ábalos habló con el diario 'El Mundo' y llegó a afirmar que había que investigar a Air Europa. "Investigar a Air Europa sería abrir el melón; ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados", comentó el exministro socialista.

En laSexta Xplica, Esteban Urreiztieta, subdirector del citado medio, aporta más detalles sobre su conversación con Ábalos. "Tiene una enorme carga simbólica porque es la primera vez que Ábalos, a pecho descubierto, señala directamente a Pedro Sánchez, y lo hace en su flanco más doloroso", explica el periodista.

"Ábalos ahora mismo es como Bárcenas en 2013, cuando ingresó en prisión después de que las evidencias fueran abrumadoras. ¿Qué hizo Bárcenas? Una declaración extensa ante la Audiencia Nacional contando cómo entregaba los sobresueldos en mano. Ahora mismo, tanto Ábalos como Koldo tienen que decidir si hacen algo similar para acortar un horizonte judicial que va a ser tremendo, porque los van a mantener en prisión hasta el juicio", opina Esteban Urreiztieta.

