Ahora

En laSexta Xplica

Esteban Urreiztieta desvela las conversaciones que tuvo con Ábalos antes de entrar a la cárcel: "Tiene una enorme carga simbólica"

"Ábalos ahora mismo es como Bárcenas en 2013, cuando ingresó en prisión después de que las evidencias fueran abrumadoras", comenta Esteban Urreiztieta en este vídeo de laSexta Xplica.

Esteban Urreiztieta desvela las conversaciones que tuvo con Ábalos antes de entrar a la cárcel: "Tiene una enorme carga simbólica"

Antes de entrar en prisión, José Luis Ábalos habló con el diario 'El Mundo' y llegó a afirmar que había que investigar a Air Europa. "Investigar a Air Europa sería abrir el melón; ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados", comentó el exministro socialista.

En laSexta Xplica, Esteban Urreiztieta, subdirector del citado medio, aporta más detalles sobre su conversación con Ábalos. "Tiene una enorme carga simbólica porque es la primera vez que Ábalos, a pecho descubierto, señala directamente a Pedro Sánchez, y lo hace en su flanco más doloroso", explica el periodista.

"Ábalos ahora mismo es como Bárcenas en 2013, cuando ingresó en prisión después de que las evidencias fueran abrumadoras. ¿Qué hizo Bárcenas? Una declaración extensa ante la Audiencia Nacional contando cómo entregaba los sobresueldos en mano. Ahora mismo, tanto Ábalos como Koldo tienen que decidir si hacen algo similar para acortar un horizonte judicial que va a ser tremendo, porque los van a mantener en prisión hasta el juicio", opina Esteban Urreiztieta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. El PP reúne a miles de personas en Madrid y pone el punto de mira en Sánchez: "El sanchismo está en la cárcel, falta el presidente"
  2. Salomé Pradas reconstruye en Salvados lo sucedido el día de la DANA: "Yo sí estuve donde tenía que estar"
  3. La Generalitat solicita la presencia de la UME ante los casos de peste porcina africana
  4. Los padres de una de las adolescentes halladas muertas en un parque de Jaén habrían sido quienes encontraron los cuerpos
  5. Honduras vota y Trump amenaza: si el derechista vinculado al narcotráfico Tito Asfura pierde, EEUU no invertirá en el país
  6. Cómo TikTok y las redes sociales han amplificado los trastornos de alimentación: "Los ideales ya no están solo en la TV, sino en la palma de nuestra mano"