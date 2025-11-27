Iñaki López, después de que Ábalos 'reciba' su primera visita en prisión: "Nada supera la 'chorboagenda' de José Luis"

La prensa apostada en el exterior de Soto del Real han sido testigos de la llegada de una mujer con varias bolsas. Tal y como han comunicado varios medios, podría ser Andrea de la Torre, expareja de José Luis Ábalos.

Este jueves han ingresado en prisión José Luis Ábalos y Koldo García. Poco después del ingreso en prisión, el exministro socialista ya ha recibido su primera visita en Soto del Real. "Genio y figura", afirma Iñaki López, "lleva 30 minutos en prisión y parece que ha recibido la primera visita de una fémina".

José Luis Torá, desde el exterior del centro penitenciario, señala que han podido observar como llegaba una mujer con varias bolsas "con intención de entrar en esta prisión de Soto del Real". "Varios medios de comunicación, entre ellos 'COPE', estarían publicando que esta mujer sería Andrea de la Torre, expareja de José Luis Ábalos", indica el reportero.

"No corre ella, eh", apunta Iñaki. Cristina Pardo, por su parte, expone que las visitas a prisión "están tasadas, los abogados pueden ir siempre que quieran y ella habrá ido a llevar bolsas, papeles que necesitara...".

Alfonso Pérez Medina señala que Ábalos ha entrado al Tribunal Supremo "con una mochila muy pequeña". "Todo apunta, efectivamente, a que es ella y que lo que ha hecho, básicamente, es llevar las pertenencias que él no ha llevado. Koldo ha sido más precavido", indica. "Nada supera la 'chorboagenda' de José Luis", concluye Iñaki.

