Pilar Velasco, sobre la coincidencia de manifestaciones contra el Gobierno: "La tensión Vox-PP es una permanente"

La periodista analizó en laSexta Xplica la relevancia de que el PP y Vox hayan optado por convocar por separado sus manifestaciones contra el Gobierno, una decisión que vuelve a poner sobre la mesa la tensión constante entre ambas formaciones.

En este vídeo de laSexta Xplica, la periodista Pilar Velasco analizó la carga significativa de que tanto el Partido Popular como Vox hubieran convocado para el domingo manifestaciones separadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Esto no es la primera vez que les pasa", comentó Velasco, y añadió que eran unas fechas poco habituales para convocar este tipo de movilizaciones porque "estamos en pre Navidad y a la gente salir a la calle le cuesta".

Asimismo, señaló que es curioso cómo "cada vez que el Partido Popular convoca una manifestación en la calle, de lo que acabamos hablando es de si hay foto con Vox, si va Santiago Abascal o si la convocan juntos", y no de las razones que les llevan a convocarlas.

"La tensión Vox-PP es permanente", aseguró Pilar Velasco, y añadió que así ocurre "para poner la moción de censura, para convocar una manifestación o para hacer cualquier cosa".

