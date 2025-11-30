Ahora

En laSexta Xplica

Pilar Velasco, sobre la coincidencia de manifestaciones contra el Gobierno: "La tensión Vox-PP es una permanente"

La periodista analizó en laSexta Xplica la relevancia de que el PP y Vox hayan optado por convocar por separado sus manifestaciones contra el Gobierno, una decisión que vuelve a poner sobre la mesa la tensión constante entre ambas formaciones.

Pilar Velasco, sobre la coincidencia de manifestaciones contra el Gobierno: "La tensión Vox-PP es una permanente"

En este vídeo de laSexta Xplica, la periodista Pilar Velasco analizó la carga significativa de que tanto el Partido Popular como Vox hubieran convocado para el domingo manifestaciones separadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Esto no es la primera vez que les pasa", comentó Velasco, y añadió que eran unas fechas poco habituales para convocar este tipo de movilizaciones porque "estamos en pre Navidad y a la gente salir a la calle le cuesta".

Asimismo, señaló que es curioso cómo "cada vez que el Partido Popular convoca una manifestación en la calle, de lo que acabamos hablando es de si hay foto con Vox, si va Santiago Abascal o si la convocan juntos", y no de las razones que les llevan a convocarlas.

"La tensión Vox-PP es permanente", aseguró Pilar Velasco, y añadió que así ocurre "para poner la moción de censura, para convocar una manifestación o para hacer cualquier cosa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. El PP reúne a miles de personas en Madrid y pone el punto de mira en Sánchez: "El sanchismo está en la cárcel, falta el presidente"
  2. Salomé Pradas reconstruye en Salvados lo sucedido el día de la DANA: "Yo sí estuve donde tenía que estar"
  3. La Generalitat solicita la presencia de la UME ante los casos de peste porcina africana
  4. Los padres de una de las adolescentes halladas muertas en un parque de Jaén habrían sido quienes encontraron los cuerpos
  5. Maduro, con un futuro incierto mientras Trump le amenaza con el uso de la fuerza si no abandona el poder
  6. Cómo TikTok y las redes sociales han amplificado los trastornos de alimentación: "Los ideales ya no están solo en la TV, sino en la palma de nuestra mano"