Una jubilada de 78 años denuncia que el Ayuntamiento de Madrid quiere desahuciarla: "Ha habido un suicidio en Cataluña, ha fallecido Maricarmen y la próxima voy yo"

Paca Blanco ha advertido de que las personas mayores no pueden seguir enfrentándose a situaciones como esta y ha recordado otros casos de personas que han sufrido las consecuencias de los procesos de desahucio.

Paca Blanco, jubilada de 78 años, ha aprovechado su intervención en laSexta Xplica para denunciar la situación que atraviesan las personas mayores amenazadas por desahucios y mostrar su apoyo a la huelga educativa. Esta mujer ha intervenido después de asistir a un homenaje a Maricarmen, fallecida hace un mes, y ha lanzado un mensaje de denuncia sobre la vulnerabilidad de quienes se enfrentan a perder su vivienda.

"Hoy hace un mes que murió Maricarmen. Seguimos recordándola, seguimos recordando que no ha fallecido, que la han matado cuatro intentos de desahucio", ha afirmado. Blanco ha advertido de que las personas mayores no pueden seguir enfrentándose a situaciones como esta y ha recordado otros casos de personas que han sufrido las consecuencias de los procesos de desahucio. "Ha habido un suicidio en Cataluña, ha fallecido Maricarmen y la próxima voy yo", ha expresado.

La jubilada ha explicado que ella misma se enfrenta a un desahucio por parte del Ayuntamiento de Madrid, una institución que, a su juicio, debería garantizar alojamiento y recursos a las personas más vulnerables.

Además, ha mostrado su apoyo a la huelga y ha asegurado que participará en las movilizaciones pese a sus 78 años y a necesitar un andador. "Animo a todos los ciudadanos a luchar en esa huelga y a participar solo por una cuestión, porque tenemos un derecho constitucional a un techo que nos lo están pisoteando", ha defendido.

Por último, Blanco ha reivindicado el papel de su generación en la conquista de los derechos laborales y sociales y ha reclamado que se tenga consideración con las personas mayores que ahora se enfrentan a perder sus casas: "Somos la generación que luchamos por todos los derechos de los trabajadores que tenéis hoy. Entonces tenéis que tener con nosotros una consideración".

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