Desalojan parcialmente la Puerta del Sol y parte de Preciados al hallarse un objeto sospechoso

Los detalles Los agentes de la Policía Nacional han acordonado la zona desviando a los que allí se encontraban a las calles adyacentes. Los TEDAX, en el lugar.

La Policía Nacional ha llevado a cabo el desalojo parcial de la Puerta del Sol tras el hallazgo de un objeto sospechoso cerca de un centro comercial en el kilómetro cero de Madrid. Los agentes han acordonado la zona y desviado a las personas hacia calles adyacentes, aplicando medidas de seguridad en un tramo de la calle Preciados hacia Callao. Los TEDAX están analizando el objeto y considerando una deflagración controlada. Este incidente se suma a otros recientes en Sevilla y Guadarrama, donde también se tomaron precauciones ante objetos no identificados, siguiendo el protocolo de detonación controlada.

La Policía Nacional ha desalojado parcialmente la Puerta del Sol después de hallar un objeto sospechoso en las inmediaciones de un centro comercial en el kilómetro cero de la capital de España.

Los agentes han acordonado la zona, desviando a las personas a las calles adyacentes y aplicando la medida de seguridad a un tramo de la calle Preciados en dirección Callao.

Los TEDAX están en el lugar, analizando el objeto sospechoso y valorando la opción de realizar una deflagración controlada.

Esto se une a otros hechos como los sucedidos recientemente en la Avenida de la Constitución de Sevilla o en una estación de servicio en Guadarrama, donde también se tomaron medidas preventivas al hallarse objetos sin identificar.

Lo TEDAX, siguiendo el protocolo, han procedido en varias ocasiones a la detonación controlada de los objetos en cuestión.

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