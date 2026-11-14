La reflexión de Zverev sobre el favoritismo de Alcaraz en las Finals: "No pienso que..."

El germano asegura no prestar mucha atención al comienzo de torneo de Carlitos pensando en una posible final. En su defecto, señala con importancia su debut ante Rafa Jódar.

Alexander Zverev es uno de los grandes candidatos a llevarse el título de las ATP Finals. De hecho, el germano parece el más indicado de cara a intentar combatirle el trofeo a un Carlos Alcaraz que llega lanzado a la cita en Turín.

Carlitos conquistó el Masters 1.000 de París hace poco menos de una semana dejando un nivel de tenis absolutamente excelso, el mejor sin duda desde que ha vuelto de su grave lesión de muñeca. Alcaraz quiere este título como nadie más pero no lo tendrá fácil.

Zverev se postula, a priori, como el rival más duro que podría tener el murciano en su andadura hacia el trofeo. El de Hamburgo cuenta con la condición de número uno aunque no llegue en su mejor momento del año.

Aún así, 'Sascha', de momento, se 'olvida' de Carlitos en estas primeras rondas: "No pienso en Carlos, por el momento. Ha estado excepcional desde su regreso y ha estado jugando un tenis extraordinario. Mi principal objetivo es mi primer partido contra Rafa, después contra uno de estos dos caballeros (Ben Shelton o Arthur Fils) y, a partir de ahí, ya veremos cómo se desarrollan las cosas".

"Es un honor enorme. Nunca doy por hecho el privilegio de estar aquí. Es increíble poder sentarme junto a estos grandes competidores, contra los que me enfrentaré a lo largo de la próxima semana. Estoy simplemente muy feliz de estar aquí", concluyó Zverev en rueda de prensa.

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