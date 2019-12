José Luis Perales ha contado en laSexta Noche que en su época de estudiante en Sevilla, empezó en la música con el grupo 'The Lunatic Boys'. "Era la época de los Beatles. No sé cómo los curas lo consintieron, pero lo consintieron porque no había forma de frenar nuestra pasión por los Beatles", ha afirmado.

Además, Perales ha indicado que la guitarra que aparece en el vídeo en la que sale como miembro del grupo 'The Lunatic Boys' es a la que más cariño tiene. "Era lo más novedoso que había entonces y creo que me costó unos meses de sueldo de mi padre", ha recordado el compositor.

Tras ver otra imagen en la que aparecía con otra guitarra diferente, Perales ha afirmado que la hizo él mismo con un ancla y ayudado por un carpintero. "Un día viniendo de viaje en tren desde Sevilla hasta aquí, y cuando ya tenía la otra guitarra tan bonita y de esta solo quedaba el esqueleto, alguien me dijo que la guitarra era muy curiosa y muy original. Yo se la había copiado a los TNT. No tenía un duro y la vendí por diez duros, 50 pesetas", ha contado.

En ese momento, Iñaki López ha dicho que tiene entendido que, desde ese momento, sigue buscando esa guitarra. "Si alguien la tiene, por favor, que me llame. Estaba pintada de azul con la pintura metalizada de los coches", ha manifestado Perales.