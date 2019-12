Verónica Sánchez ha mostrado en laSexta Noche la faceta más solidaria de José Luis Perales. 'Que canten los niños' fue un éxito en los años 80 y significó el inicio de una colaboración entre Perales y Aldeas Infantiles. El invitado cedió los derechos de esta canción a la ONG. No solo ha colaborado con esta causa, sino que lo ha hecho en numerosas ocasiones con Atresmedia.

"Recuerdo momentos muy duros y muy hermosos. Descubrí Aldeas Infantiles casualmente en un país de Latinoamérica. Es una cosa increíble cómo funciona: son mujeres que se prestan voluntariamente a ser madres de niños desvalidos que están solos, abandonados", ha expresado el cantante, añadiendo que cuando llegó a España estaba "impactado" y un amigo suyo le dijo que en España también estaba así que se fue a hablar con su director.

Entre las colaboraciones con Atresmedia, una de 2016 en 'El Hormiguero' en la que José Luis Perales dio una sorpresa a una fan en el hospital. "Me lo propusieron y dije que sí. Ahí me reconocí como actor, yo no había hecho nunca esas cosas", ha bromeado el compositor.

"Me acuerdo que después del programa, a los dos días me iba a América y en los telediarios en algunas ciudades pusieron el vídeo. Fue viral en toda América Latina", ha recordado Pelas, quien, además, dicho: "No se ve en el vídeo, pero cuando yo estaba abrazado a ella estaba preocupado por si estaba bien, se lo pregunté y me respondió: 'Ya me puedo morir tranquila'. Ahí me abracé con ella y empezamos a llorar", ha expresado el cantante que hace solo dos semanas se volvió a reencontrar con la mujer en el plató de 'El Hormiguero'.

Asimismo, 'Memoria de Pez' ha mostrado a José Luis Perales momentos destacados del compositor en televisión, como unas imágenes de 1992 en 'El programa de Hermida', unas de 1993 con Isabel Gemio en 'Lo que necesitas es amor' u otras de 1994, en el programa 'Tan Contentos', donde recitó a Juan Tenorio.

Tras ver las imágenes, el cantante ha reconocido que "no esperaba tal movimiento de medios" al anunciar que deja los escenarios después de 46 años, pero que lo agradece. "Me da pena de irme por la gente que no quiere que me vaya, pero no les dejo, simplemente me voy a hacer lo que hacía y a recuperar lo que perdí hace 40 años cuando escribía", ha expresado.