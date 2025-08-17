Una joven denuncia que el alquiler esté de media en 968 euros: "Ni con parejas, ni tríos, es imposible"

"Una habitación nos cuesta el 35% de nuestro salario, es imposible emanciparse en este país", denuncia Belén Guirao, miembro de Ruge, que critica que "tenemos a unos pocos haciendo negocio y jugando con los derechos de los trabajadores".

Belén Guirao, miembro de 'Ruge', analizó en el plató de laSexta Xplica la situación de la vivienda en España. La joven denunció que en el país hay "unos pocos haciendo negocio y jugando con los derechos de la clase trabajadora". Además, Guirao recordó que aunque se ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, los jóvenes siguen sin poder independizarse.

"Si pueden poner el alquiler a 1.500 euros en vez de a 700 euros lo harán", criticó Belén a los propietarios, sobre los que aseguró que "podrían cubrir su vivienda ya con 700 euros", pero no lo hacen.

Respecto al caso de las personas jóvenes, la joven destacó que se ha conseguido que "el salario medio se suba a 1.050 euros", pero, que, sin embargo, "el precio medio del alquiler está considerado en 968 euros, a los que hay que sumarle" el gasto extra. "Todavía nos dirán que nos mudemos", ironizó Belén, que explicó que "es imposible emanciparse en este país", ni siquiera con pareja, "tríos o cuartetes".

