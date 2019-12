José Luis Perales se despide de las giras tras 46 años en la música porque quiere volver a ser compositor. Y es que el cantante se pone nervioso cada vez que sube al escenario. "Me pongo nervioso al salir al escenario hasta que veo que la gente me quiere mucho y ya me voy relajando. Me tengo que cuidar mucho, dormir mucho. A veces me pongo de muy mal humor hasta que llego al escenario. No estoy en un estado natural", ha reconocido, añadiendo que antes de una actuación siempre tiene "la duda" de si triunfará, ", si gustará, si aplaudirán y de si habrá mucha gente".

"Sin embargo, en Bilbao me pasaba lo contrario. Yo me asomaba a ver la gente que había y estaba deseando que hubiese poca de la vergüenza que me daba. Ahora no aguanto cuatro sillas vacías en la primera fila", ha expresado.

Perales se despide con el álbum 'Mirándote a los ojos', del que su hijo Pablo es el productor. "Es el productor más exigente que he tenido nunca. Es perfeccionista, me dice todo y lo agradezco", ha manifestado.

Además, el cantante ha hablado sobre 'Niebla', una canción que compuso con solo 16 años. "Era malísima, siempre me avergoncé un poco de ella. Estaba yo interno con los salesianos en Sevilla. Sin embargo, cuando la grabé en un la escuché dije que iba a ser compositor, que me iba a dedicar a esto", ha recordado.

Iñaki López le ha recordado el momento en el que un productor musical en sus comienzos como cantante le dijo que mejor se dedicase a componer porque no sabía cantar, a lo que José Luis Perales le ha respondido: "Era verdad. Ahora tengo mejor la voz, soy menos tímido, pero entonces el primero que no tenía fe en mí mismo era yo. Yo disfrutaba haciendo canciones para otro, era apasionante", ha manifestado, añadiendo que consiguió vivir de sus "derechos de autor" y eso en su época "era un éxito", por lo que no quería hacer otra cosa. Ahora, 46 años después, volverá a dedicar su tiempo a lo que realmente le apasiona: componer.