José Luis Perales ha reconocido que le "dolía" que él, que era "cantante y autor", no le llamaran cantautor. "Posiblemente los cantautores tenían una tendencia más de política y lo mío eran más de baladas, historias comunes de la gente. A mí me encantaba Serrat y todos los cantautores de entonces, pero yo era más baladista que otra cosa", ha expresado.

Asimismo, el cantante ha dicho qué opina de que utilicen sus canciones en mítines políticos: "Una vez que terminas una canción y la lanzas, pertenece a la gente y la utilizan, a veces, de una manera o de otra y ya sin consultarte ni siquiera, porque forma parte de la sociedad en la que vives", ha manifestado.

En ese momento, Iñaki López le ha preguntado si él ha escrito alguna canción con intencionalidad política. "Yo creo que si las buscas, sí las hay. Hay muchas canciones del principio que hablo con intencionalidad si no es política, de queja por la marginación de la tierra en la que he estado, por la desigualdad entre la gente con la que he compartido mi infancia, he defendido a esa gente más pobre, he sido amigo del pastor", ha afirmado.

En concreto, ha hablado de 'Cosas de Doña Asunción' como de "una canción crítica a la sociedad burguesa de pueblo". "Desgarrándome la voz podría haber sido una canción protesta, pero yo no la fomenté como tal. Era la crítica feroz a la sociedad burguesa que son el ombligo del mundo, se miran su ombligo, pero no miran al que pasa por la calle que es el pastor que pasa por la lluvia", ha criticado el compositor.