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La entrevista completa a Ada Colau en laSexta Xplica: "Me veo siendo una fuerza determinante en un Gobierno progresista"

Los detalles En sus palabras, la candidata de la formación de izquierdas considera que van a dar "la sorpresa" el 29 de noviembre. "Si llegamos al 10% pasamos de ocho diputados a 22", ha expuesto.

Ada Colau, en laSexta Xplica

Ada Colau, candidata de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre, ha hablado con José Yélamo en laSexta Xplica sobre lo que espera tanto para esos comicios como en un hipotético futuro Ejecutivo progresista. "Me veo siendo una fuerza determinante para un Gobierno progresista y evitar que haya uno de derecha y de extrema derecha", ha afirmado.

En ese sentido, ha dado su opinión sobre las encuestas: "Hemos ido subiendo, el proyecto ha tardado en definirse pero cuando lo hemos hecho la tendencia es al alza".

"Si llegamos al 10%, que es algo razonable, pasamos de ocho diputados a 22 y además se los quitamos a Vox. Creo que Frente Amplio dará la sorpresa el 29 de noviembre", ha expuesto.

La candidata de Frente Amplio, que habla de "malestar social", ha mandado un mensaje a Pedro Sánchez: "Hay que subir la exigencia al PSOE. Ha fallado en algo tan importante como en vivienda".

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