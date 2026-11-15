Colau revela qué ha motivado su vuelta a la primera línea de la política: "Si puedo ser útil asumo la responsabilidad"

La candidata de Frente Amplio ha marcado el desahucio de Maricarmen y las posteriores movilizaciones como el punto de inflexión para regresar.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, ha hablado con José Yélamo en laSexta Xplica. En el programa, ha revelado que ha motivado su vuelta a la primera línea de la política después de su etapa como alcaldesa de Barcelona.

"Dije que no iba a volver a la primera línea, pero entonces desahuciaron a Maricarmen y la gente se movilizó para decir basta", ha dicho.

Y ahí se decidió: "Esa movilización en la calle es una motivación".

"Si puedo ser útil, entrar con la máxima fuerza en el Congreso y a asumir la responsabilidad, la asumo. Si son cuatro años, cuatro años", ha explicado.

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